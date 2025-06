Jovem é preso em flagrante em barracão conhecido como "Fortaleza do Tráfico"

Na madrugada desta terça-feira (10), um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em um prédio abandonado localizado na Rua Caetano Barion, no Jardim Jacobucci, em São Carlos. O local é conhecido como “Fortaleza do Tráfico”.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática foram até o endereço após receberem denúncias sobre a movimentação suspeita de entorpecentes. Ao se aproximarem, notaram que o acesso ao imóvel estava bloqueado, mas observaram pela fresta do portão a presença de dois indivíduos no interior do barracão. Um deles conseguiu fugir pelos fundos ao notar a chegada da viatura, enquanto o outro foi detido ainda dentro do imóvel.

Durante a revista no local, os agentes localizaram 65 eppendorfs contendo cocaína, 19 invólucros de maconha e cinco pedras de crack, escondidos dentro de um cano que dava acesso a uma caixa de esgoto. Além das drogas, foram apreendidos R$ 194 em dinheiro, uma máquina de cartão da marca Mercado Pago e uma pochete.

O suspeito afirmou que estava no local para comprar e usar entorpecentes, negando qualquer envolvimento com a venda. No entanto, diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil confirmou o flagrante por tráfico de drogas. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

