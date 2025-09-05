(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Jovem é detido com drogas durante patrulhamento no Parque Industrial

05 Set 2025 - 10h18Por Jéssica C.R.
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de quinta-feira (4), em São Carlos, durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar na Rua Juliano Parolo, no bairro Parque Industrial.

Os policiais militares em patrulahmento, notaram que um rapaz mudou de comportamento ao perceber a presença da equipe e decidiram abordá-lo. 

Na revista pessoal, os PMs encontraram com ele duas pedras de crack, duas porções de maconha, seis pinos de cocaína e R$ 45 em dinheiro. Questionado, o suspeito admitiu estar traficando e indicou um terreno baldio próximo, onde os agentes localizaram uma sacola com 36 pedras de crack, 53 porções de maconha, 195 pinos de cocaína, sete porções de haxixe e dois comprimidos de ecstasy.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística, que confirmou resultado positivo para cocaína e maconha nos exames periciais.

 Após os procedimentos, o jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem da cadeia pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

 

Últimas Notícias