sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado

15 Nov 2025 - 10h25Por Da redação
Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (15) por posse irregular de arma de fogo de uso permitido no bairro Chácara Pantanal, em Descalvado. A ação ocorreu enquanto a Polícia Militar realizava diligências para localizar armas furtadas da casa de um policial militar reformado.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram dois homens em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Um deles fugiu para o matagal levando uma pochete, enquanto o outro — o jovem de 23 anos — tentou correr, mas foi alcançado. Na abordagem, ele admitiu portar dinheiro obtido com a venda de entorpecentes e afirmou que a droga estava com o comparsa que escapou.

Questionado sobre o furto ocorrido no dia anterior, ele revelou que um indivíduo conhecido como “Vavá” havia pedido que guardasse duas armas, prometendo o pagamento de R$ 300 pelo serviço. O jovem autorizou a entrada dos policiais em sua residência, confirmada também por familiares. No local, a equipe encontrou uma espingarda calibre .32, uma espingarda de pressão, além de dinheiro fracionado.

Embora as armas tenham sido apreendidas, não há confirmação de que pertençam ao policial que teve a casa invadida. O delegado determinou a prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 1.804,00. Como o valor não foi pago, o jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

