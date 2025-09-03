Jovem é preso após assaltar jovens em ponto de ônibus na avenida São Carlos

Viatura Comando Força Patrulha -

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (2) após praticar um roubo na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 22h10, duas vítimas de 17 e 18 anos aguardavam um ônibus em um ponto da Avenida São Carlos quando foram abordadas pelo suspeito, que simulou estar armado ao colocar a mão por baixo da camisa. Ele exigiu os celulares e, diante da ameaça, os jovens jogaram os aparelhos no chão. O homem pegou os objetos e fugiu a pé em direção à Avenida Getúlio Vargas.

A Polícia Militar, que fazia patrulhamento pela área, foi acionada pelas vítimas e iniciou buscas. Cerca de 300 metros do local do crime, na Rua Amador Amaral, os policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características relatadas. Na abordagem, encontraram dois celulares em seus bolsos, que foram reconhecidos pelas vítimas como os que haviam sido roubados minutos antes.

O suspeito confessou a prática, alegando que pretendia vender os aparelhos para obter dinheiro e ajudar nas despesas de casa. Ele também declarou ter ingerido bebida alcoólica antes do crime.

Diante das evidências, o jovem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia. Os celulares foram restituídos às vítimas.

