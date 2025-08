Jovem é presa acusada de abandonar os filhos em Sâo Carlos

Caso foi atendido pelo Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (1º), uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil de São Carlos pelos crimes de abandono de incapaz, ameaça e desacato. A ocorrência foi registrada na rua José Arouca Carocci, no bairro Jardim Gonzaga.

A ação teve início após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima relatando que três crianças estariam sozinhas e em situação de risco em uma residência no bairro. A denúncia foi confirmada pelo conselho tutelar, que solicitou o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para averiguação no local, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

No imóvel, as equipes encontraram três crianças sozinhas e em condições precárias de higiene, com roupas sujas e forte odor, além de lixo acumulado no ambiente. A mãe das crianças, segundo os registros, teria saído de casa deixando os filhos desacompanhados por horas.

Ao retornar, a mulher demonstrou comportamento agressivo com os conselheiros e policiais, proferindo ameaças e xingamentos. Ela foi contida e presa em flagrante por abandono de incapaz (art. 133), desacato (art. 331) e ameaça (art. 147) do Código Penal.

As crianças, com idades entre 2 e 5 anos, foram encaminhadas à casa da avó materna, conforme orientação do Conselho Tutelar. A situação foi registrada na Delegacia Seccional de São Carlos e acompanhada por uma advogada de defesa.

A suspeita foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que exames de corpo de delito foram solicitados para apurar eventuais maus-tratos.





