Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy

27 Ago 2025 - 10h38Por Da redação
Jovem é hospitalizado após ser esfaqueado no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximiano Crédito: Maycon Maximiano

Na manhã de terça-feira (26), um homem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima seguia a pé em direção ao Fórum Trabalhista quando foi surpreendida pelas costas com um golpe de faca no lado direito do tórax. Após a agressão, o autor fugiu em direção a uma área de mata próxima.

O homem conseguiu pedir ajuda e foi socorrido inicialmente à UPA do bairro, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de São Carlos. Ele passou por atendimento médico e segue internado em estado estável, com previsão de permanecer de três a quatro dias hospitalizado. O golpe perfurou o pulmão, exigindo a colocação de dreno.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, com apoio do helicóptero Águia, mas o suspeito, de 26 anos, não foi localizado até o momento. A arma utilizada no crime também não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial e as investigações prosseguem para esclarecer a motivação do crime e localizar o autor.

