sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Jovem é flagrado com drogas no Distrito Industrial

21 Nov 2025 - 05h45Por Da redação
Jovem é flagrado com drogas no Distrito Industrial - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 21 anos foi detido na noite desta quinta-feira (20) na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, no Parque Industrial, durante patrulhamento da equipe GAM da Guarda Municipal nos arredores da festa do TUSCA.

Os guardas avistaram uma motocicleta em alta velocidade, com a placa levantada, o que levantou suspeita. A equipe realizou a abordagem e, durante revista na pochete do condutor, localizou diversas drogas, entre elas Ice, êxtase, dry e maconha do tipo Colômbia.

O jovem foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

