Jovem é flagrado com carro furtado no Boa Vista

Na noite desta segunda-feira (24), por volta das 21h10, equipes da Força Tática recuperaram um veículo furtado e detiveram dois indivíduos durante patrulhamento na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na Vila Boa Vista, em São Carlos.

A ação teve início após o COPOM informar que um Fiat Mobi, produto de furto, estaria circulando pela região norte da cidade. As equipes passaram a realizar buscas e localizaram o carro trafegando pela via, ocupado por dois suspeitos. A abordagem ocorreu em frente ao número 375.

Durante a averiguação, os ocupantes confessaram a prática do furto. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após análise da autoridade de polícia judiciária, apenas um deles teve a prisão ratificada e foi encaminhado à Cadeia Pública. O segundo foi ouvido e liberado.

O veículo, um Fiat Mobi cinza, foi apreendido e será devolvido ao proprietário.

Leia Também