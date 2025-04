Jovem é flagrado com a moto adulterada e alega ter pago R$ 2,5 mil na Feira do Rolo

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quinta-feira (23), uma equipe da Base Comunitária realizou uma abordagem que resultou no flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo.

A ação ocorreu na Rua José Palone, no Jardim Bandeirantes. Durante a verificação, os agentes constataram que a placa da moto estava adulterada. O condutor, um jovem de 21 anos, foi detido no local. Ele afirmou ter adquirido o veículo por R$ 2.500,00 na conhecida "Feira do Rolo".

O caso foi encaminhado ao plantão policial para as providências cabíveis.

