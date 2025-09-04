Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

Durante patrulhamento pela via, a equipe policial avistou o indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, em atitude suspeita. Na abordagem, foram localizados com ele porções de maconha, cocaína, crack e a quantia de R$ 45 em dinheiro.

Em buscas próximas ao local, os policiais ainda encontraram mais entorpecentes escondidos em meio ao mato. Questionado, o jovem confessou que realizava a venda de drogas na região.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na manhã desta quinta-feira (4), um jovem de 23 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare.