Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

04 Set 2025 - 13h47Por Jessica
Na manhã desta quinta-feira (4), um jovem de 23 anos foi detido por tráfico de drogas na Rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare.
 
Durante patrulhamento pela via, a equipe policial avistou o indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, em atitude suspeita. Na abordagem, foram localizados com ele porções de maconha, cocaína, crack e a quantia de R$ 45 em dinheiro.
 
Em buscas próximas ao local, os policiais ainda encontraram mais entorpecentes escondidos em meio ao mato. Questionado, o jovem confessou que realizava a venda de drogas na região.
 
Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça.

