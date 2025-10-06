(16) 99963-6036
Jovem é detido por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy

06 Out 2025 - 14h17Por Da redação
Na manhã desta segunda-feira, 6, policiais militares detiveram um jovem de 19 anos por tráfico de drogas na Rua Hilário Martins Dias, esquina com a Rua João Paulo, no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

Durante patrulhamento em um local conhecido como ponto de tráfico, nas proximidades de um campo de futebol, os policiais avistaram o indivíduo mexendo em algo próximo à arquibancada. Ao perceber a aproximação da equipe, o rapaz foi abordado e, durante a busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Em seguida, os PMs vistoriaram o ponto onde o suspeito havia sido visto mexendo e localizaram mais porções de drogas, além de uma máquina de cartão, possivelmente utilizada nas transações ilícitas.

O detido foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

