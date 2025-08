Jovem é detido por por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Durante patrulhamento preventivo em um ponto já conhecido por movimentação do tráfico, na esquina da rua Donato Pedrinho com a rua Jayme Bruno, os policiais demonstraram atenção e rapidez ao perceberem a atitude suspeita do indivíduo, que tentou se esconder atrás de um poste e esconder uma sacola na cintura.

Na abordagem, foram localizados com o suspeito dinheiro e um celular. Já na sacola que ele tentou esconder, os policiais encontraram porções de maconha, crack e cocaína, prontas para comercialização.

O jovem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Na tarde desta segunda-feira (4), a ação da equipe de RPM da Polícia Militar resultou na detenção de um jovem de 21 anos por tráfico de drogas no bairro Antenor Garcia.