Jovem é detido com moto furtada em Ibaté

Um jovem de 20 anos foi detido por policiais militares, após ser flagrado com uma moto furtada em Ibaté. A ocorrência foi registrada na CPJ por volta das 21h desta terça-feira, 6.

A descoberta aconteceu durante uma abordagem de rotina. Uma equipe da PM patrulhava o Jardim Cruzado e na rua Benedito Barreto notou a presença de três homens em atitude suspeita. Durante a abordagem, um popular disse que um dos suspeitos, de 20 anos, estaria empinando uma moto por ruas do bairro.

Diante da novidade, os PMs indagaram o acusado que confessou ter adquirido uma CB 300 na “feira do rolo” nas redes sociais. Foram até sua casa, na rua Estanislau Apreia e após ser recepcionados pela mãe do suspeito, foram até o corretor da residência, onde estava a moto e notaram que estava sem a placa e com a pintura refeita. Em pesquisa pelo chassi e motor, constataram que a moto seria produto de furto.

A CB 300 foi apreendida na CPJ e o acusado encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

