sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

Jovem é detido com maconha após desacatar guardas municipais no Kartódromo

08 Nov 2025 - 10h36Por Erika
Um jovem de 25 anos foi detido na noite de sexta-feira (7) na Praça do Kartódromo, no Parque Santa Mônica, após ofender guardas municipais e ser encontrado com pequenas porções de maconha. A ocorrência foi registrada pelo 3º Distrito Policial como entorpecentes (ilícito extrapenal), sem flagrante de tráfico.

De acordo com o boletim, uma equipe da Guarda Municipal, composta por um agente de 46 anos e outro de 54 anos, realizava uma autuação administrativa de trânsito envolvendo uma motocicleta no local. Durante a ação, o jovem, que seria conhecido do condutor da moto, passou a proferir ofensas e menosprezar o trabalho dos guardas.

Após o término da autuação, o rapaz foi abordado e revistado. Com ele, os guardas encontraram duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 2 gramas, acondicionadas em um frasco de acrílico e um saquinho plástico.

O material foi apreendido e o caso registrado na Delegacia de Plantão. A droga ficou à disposição da Justiça. Não houve prisão em flagrante, e o jovem foi qualificado como investigado no boletim. A vítima na ocorrência é registrada como saúde pública.

