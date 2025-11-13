(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Ibaté

Jovem é detido com drogas no Jardim Cruzado

13 Nov 2025 - 06h04Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

 

Na noite desta quarta-feira (12), um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Municipal de Ibaté por porte de entorpecentes no Jardim Cruzado.

Durante patrulhamento pela Rua Antônio Jorge, a equipe avistou o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelos guardas.

Durante a revista pessoal, foram localizadas porções de maconha e crack. Questionado, o rapaz afirmou ser usuário e disse ter adquirido a droga para consumo próprio.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

