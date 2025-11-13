(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Cidade Aracy

Jovem é detido após matar o próprio cachorro com golpes de faca em São Carlos

13 Nov 2025 - 16h01Por Da redação
Quintal onde cachorro foi morto a facadas - Crédito: Maycon MaximinoQuintal onde cachorro foi morto a facadas - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (13), uma cena de extrema crueldade chocou os policiais militares e moradores do bairro Cidade Aracy II, em São Carlos. Um jovem de 22 anos foi detido após confessar ter matado o próprio cachorro com golpes de faca.

Segundo informações, familiares do rapaz acionaram a Polícia Militar via Copom após receberem um vídeo gravado pelo autor, no qual ele aparecia após cometer o crime. No vídeo, ele dizia ter “surtado” e mostrado o animal já sem vida.

Ao chegarem à residência, localizada na Rua Joaquim Roda, os policiais encontraram o jovem transtornado. Em conversa com os PMs, ele confessou o ato bárbaro, relatando que matou o cachorro a facadas, decapitou a cabeça e uma das patas do animal e guardou a cabeça dentro de uma sacola.

Durante revista no imóvel, os policiais encontraram uma faca sobre o sofá e um facão no chão — ambos com vestígios do crime. Além disso, no quarto do suspeito, foram localizados três vasos com pés de maconha cultivados sob uma lâmpada.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 O caso será investigado pela Polícia Civil, e o autor poderá responder por maus-tratos a animais com resultado morte e porte de drogas para uso pessoal.

