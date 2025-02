Jovem é detido após destruir portão e danificar sete carros em condomínio de São Carlos

Compartilhar no facebook

Veículos danificados - Crédito: SCA

Na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 4h, um jovem de 22 anos foi detido após causar um acidente dentro do condomínio Moradas 2, em São Carlos. Segundo informações apuradas pelo SCA, ele havia saído com uma jovem e, ao retornar para deixá-la em casa, entrou no condomínio pela saída de veículos.

O portão estava fechado, mas o motorista forçou a passagem e arrancou a estrutura com o carro. Após isso, perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma Volkswagen Saveiro e acabou danificando outros seis carros estacionados, totalizando sete veículos atingidos.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o condutor do carro ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como embriaguez ao volante. O jovem deverá passar por exames de sangue para confirmação da alcoolemia, e seu veículo foi apreendido. Além disso, ele pode responder pelos danos causados ao condomínio.

