Jovem é atropelado por picape no Jardim Paulistano

Vítima recebe os primeiros atendimentos do Samu: corte profundo em um dos braços - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos foi vítima de um atropelamento na tarde desta quinta-feira, 1, na rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano.

Segundo relatos, a vítima estaria ao lado de um poste e ao tentar transpor a via, teria feito de maneira inadvertida e foi atingido por uma Strada que transitava sentido bairro/centro.

O motorista da picape tentou, sem sucesso, evitar o acidente. O corpo da vítima foi de encontro ao para-brisas e em seguida, arremessado à calçada.

Com corte profundo em um dos braços, chegou a ser atendido pelo Samu. Porém, com a ajuda do pai, seguiu por meios próprios para uma cooperativa médica para o devido atendimento.

