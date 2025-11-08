Jovem é atropelada no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Uma jovem de 18 anos foi atropelada na manhã deste sábado (08), na esquina da Avenida 9 de Julho com a Rua 21 de Abril. Segundo informações, ela realizava a limpeza em frente ao estabelecimento onde trabalha quando um veículo Volkswagen Focus tentou fazer a conversão e acabou a atingindo.

A vítima apresentou dores nas costas e suspeita de fratura no fêmur. Ela recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa para avaliação e cuidados médicos.

