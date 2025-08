Jovem é atropelada enquanto atravessava faixa de pedestres na Vila Lutfala

Crédito: Maycon Maximino

No início da noite desta sexta-feira (1), uma jovem de 25 anos foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres no cruzamento da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Luisa Vaz de Toledo Piza, no bairro Jardim Lutfala, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, a vítima atravessava corretamente pela faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo que trafegava pela Rua Luisa Vaz de Toledo Piza e se preparava para acessar a Avenida Trabalhador São-carlense. O condutor, ao observar o fluxo dos veículos na via principal, não percebeu a presença da jovem e avançou, acreditando que o caminho estava livre.

O impacto causou a queda da vítima, que sofreu trauma na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Ela foi prontamente atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada consciente para a Santa Casa de São Carlos.

