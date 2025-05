Jovem é assaltado por quadrilha ao sair de festa universitária

Compartilhar no facebook

Um jovem de 20 anos foi vítima de assalto na madrugada deste domingo (4), por volta das 5h30, na Avenida Dr. Heitor José Reali, no Distrito Industrial.

De acordo com o boletim registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), a vítima havia acabado de sair de uma festa universitária e caminhava pela via quando foi abordada por quatro indivíduos em duas motocicletas. Um dos garupas desceu de um dos veículos, ameaçou o jovem de morte e levou seu celular antes de fugir com o grupo.

A Polícia Civil investiga o caso.

