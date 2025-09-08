(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Jovem é ameaçada após esquecer celular em carro de aplicativo

08 Set 2025 - 09h11
Motorista de aplicativo - Crédito: Agência BrasilMotorista de aplicativo - Crédito: Agência Brasil

Uma jovem de 27 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (7) para registrar ocorrência de ameaça, após ter passado por uma situação de intimidação envolvendo um motorista de aplicativo em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima esqueceu o celular dentro do veículo durante uma corrida. Ao perceber, entrou em contato com o condutor, que inicialmente afirmou que devolveria o aparelho, mas depois deixou de atender às ligações. A jovem então publicou o ocorrido em um grupo no Facebook e conseguiu novo contato pelo aplicativo.

O motorista compareceu ao local de trabalho da vítima e devolveu o celular, mas, no momento da entrega, fez ameaças dizendo que “se a visse na rua iria atropelá-la”, além de tirar uma foto dela sem autorização e afirmar que “o que é seu está guardado”. A vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para oferecer representação criminal.

