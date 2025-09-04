Jovem é agredido por grupo na Vila Nery; vídeo circula nas redes sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a agressão contra um jovem na rua Sete de Setembro, próximo à escola José Juliano Neto, na Vila Nery, em São Carlos. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (2).

As imagens, obtidas pelo São Carlos Agora, registram o momento em que três jovens com bicicletas e outro caminhando pela calçada são surpreendidos por quatro homens que chegam em duas motos. Os suspeitos descem e partem para cima dos jovens, que tentam fugir.

Na confusão, uma bicicleta é deixada para trás, pisoteada e atingida com capacetadas. Em seguida, o grupo arremessa a bicicleta por cima do portão de um imóvel.

Um dos rapazes que permaneceu na rua acabou sendo cercado e agredido com golpes de capacete. Ele tenta se defender e quase foi atropelado por uma das motos. Em seguida volta a caminhar em direção ao centro da cidade.

Até a manhã desta quarta-feira (3), não havia registro de boletim de ocorrência sobre o caso no plantão policial. Os motivos da agressão ainda não foram esclarecidos.

Leia Também