(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Veja vídeo

Jovem é agredido por grupo na Vila Nery; vídeo circula nas redes sociais

04 Set 2025 - 07h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem é agredido por grupo na Vila Nery; vídeo circula nas redes sociais -

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a agressão contra um jovem na rua Sete de Setembro, próximo à escola José Juliano Neto, na Vila Nery, em São Carlos. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (2).

As imagens, obtidas pelo São Carlos Agora, registram o momento em que três jovens com bicicletas e outro caminhando pela calçada são surpreendidos por quatro homens que chegam em duas motos. Os suspeitos descem e partem para cima dos jovens, que tentam fugir.

Na confusão, uma bicicleta é deixada para trás, pisoteada e atingida com capacetadas. Em seguida, o grupo arremessa a bicicleta por cima do portão de um imóvel.

Um dos rapazes que permaneceu na rua acabou sendo cercado e agredido com golpes de capacete. Ele tenta se defender e quase foi atropelado por uma das motos. Em seguida volta a caminhar em direção ao centro da cidade.

Até a manhã desta quarta-feira (3), não havia registro de boletim de ocorrência sobre o caso no plantão policial. Os motivos da agressão ainda não foram esclarecidos.

Leia Também

38&ordm; Batalhão da PM prendeu 49 pessoas em flagrante no mês de agosto
Balanço 07h12 - 04 Set 2025

38º Batalhão da PM prendeu 49 pessoas em flagrante no mês de agosto

Jovem de 21 anos é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy
Segurança06h15 - 04 Set 2025

Jovem de 21 anos é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy

Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no Santa Angelina
Segurança15h37 - 03 Set 2025

Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no Santa Angelina

PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia
Segurança pública14h38 - 03 Set 2025

PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia

Colisão entre carro e caçamba é registrada no Cidade Aracy II
Segurança13h11 - 03 Set 2025

Colisão entre carro e caçamba é registrada no Cidade Aracy II

Últimas Notícias