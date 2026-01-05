(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Ibaté

Jovem é agredido pelo irmão após danificar móveis na casa do pai

05 Jan 2026 - 11h45Por Da redação
Um jovem de 21 anos ficou ferido após uma confusão registrada no início da noite deste domingo (4), na Rua Dourado, no Jardim Cruzado I, em Ibaté. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e dano.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para averiguar uma briga no local e encontraram o jovem caído ao solo, com sangramento na parte de trás da cabeça. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma ambulância municipal e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté, com possibilidade de transferência para a Santa Casa de São Carlos.

Durante a apuração, foi constatado que o jovem teria se descontrolado dentro da residência do pai, de 68 anos, danificando diversos objetos do imóvel. Ainda segundo o registro policial, o rapaz é usuário de drogas e bebida alcoólica.

Diante da situação, o irmão do jovem, de 32 anos, interveio para defender o pai, momento em que desferiu um soco e arremessou uma pedra, atingindo a cabeça da vítima.

O pai informou à polícia que não foi agredido nesta ocorrência e que não deseja representar criminalmente contra o filho, manifestando apenas o interesse de que ele receba tratamento adequado para dependência química.

O caso foi registrado no plantão policial e encaminhado para as providências legais cabíveis.

