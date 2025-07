Jovem apanha da mãe ao ser flagrado furtando residência em São Carlos

UPA Vila Prado - Crédito: arquivo SCA

Um jovem de 22 anos foi indiciado por furto após ser surpreendido por um morador na tarde de quarta-feira (23), no Jardim Medeiros, em São Carlos. O caso foi registrado na Rua Cidade Lipetsk e mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi detido pela vítima, de 43 anos, que relatou ter flagrado o rapaz subtraindo dois pneus usados, uma maleta com aproximadamente 60 ferramentas e outra contendo 20 petrechos de pesca. Durante a ação, a mãe do suspeito, de 45 anos, também esteve no local e teria agredido o filho com um pedaço de ferro, causando ferimentos no rosto e no cotovelo.

A PM conduziu o jovem à UPA da Vila Prado, onde ele foi atendido e liberado. A autoridade policial responsável entendeu que, embora houvesse indícios de autoria e prova da materialidade do furto, não estavam presentes os requisitos legais para flagrante. Por isso, o rapaz foi formalmente indiciado e liberado após o interrogatório. A agressão praticada pela mãe foi registrada em boletim separado e será apurada em outra unidade policial.

