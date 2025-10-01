Jovem é acusado de agredir a própria mãe no Santa Felícia

Viatura Polícia Militar Plantão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada desta quarta-feira (1º), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 44 anos relatou que o filho, de 25 anos, usuário de drogas e já internado anteriormente em clínica de recuperação, teria tentado pegar o celular dela para realizar uma transferência bancária. Desconfiada de que o dinheiro seria utilizado para a compra de entorpecentes, ela tentou impedir o acesso ao aparelho, momento em que ambos entraram em conflito e acabaram caindo sobre uma poltrona.

Apesar do chamado, a mulher afirmou na delegacia que não houve ofensas, ameaças ou agressões físicas. Ela explicou que a confusão ocorreu apenas porque tentou evitar que o filho utilizasse o celular para comprar drogas.

O jovem confirmou o uso recente de cocaína e disse que queria acessar o aplicativo bancário para adquirir mais entorpecentes. Ele negou qualquer tipo de agressão contra a mãe.

Ainda assim, a mulher manifestou receio em manter o filho em casa, especialmente quando ele está sob efeito de drogas, e solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento dele do lar.

