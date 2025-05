Jovem desaparece em São Sebastião do Paraíso e mãe afirma que ele pode estar em São Carlos

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado por sua mãe, Sirlene Maria Rodrigues, Gabriel enfrentava problemas de saúde mental desde um acidente de carro ocorrido há cerca de três anos, que lhe causou um traumatismo craniano e perda de memória. Desde então, ele faz uso de medicação controlada, mas, segundo a mãe, vinha se recusando a tomar os medicamentos, recorrendo ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas, o que resultava em surtos psicóticos e comportamentos agressivos.

Ainda segundo o relato de Sirlene, no dia 25 de abril, Gabriel teve um surto psicótico e tentou agredir o irmão, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar, que o levou ao pronto-socorro para atendimento. Uma tentativa de internação no Hospital Psiquiátrico Gedor foi feita, mas não obtiveram êxito. Gabriel voltou para casa afirmando que partiria para Campinas, São Paulo.

No dia do desaparecimento, vizinhos relataram ter visto Gabriel saindo de casa com uma mala. A mãe chegou a procurar informações no CRAS da região, onde foi informada que Gabriel adquiriu uma passagem para Ribeirão Preto, São Paulo, mas não há confirmação se ele realmente embarcou no ônibus.

Gabriel possui aproximadamente 1,72 m de altura, pesa cerca de 75 kg, tem cabelo crespo preto, barba rala e algumas tatuagens no braço esquerdo, incluindo o nome 'Sirlene'. Ele é natural de Campinas, São Paulo, e estava desempregado no momento de seu desaparecimento.

A família segue em busca de informações sobre o paradeiro de Gabriel e pede para que qualquer notícia seja comunicada às autoridades competentes.

Na tarde do dia 28 de abril de 2025, Gabriel Rodrigues Ezequias, de 27 anos, desapareceu em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O jovem foi visto pela última vez saindo de casa, localizada na Rua Mauro Ozelim, por volta das 14h, vestindo calça jeans, camiseta cinza e boné vermelho. Ele carregava consigo uma mala com roupas e documentos pessoais.