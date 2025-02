Jovem desaparece em São Carlos e família busca informações

Compartilhar no facebook

Uma jovem de 26 anos, identificada como Rebecca Cavalcanti Santos, está desaparecida em São Carlos..

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial, a mãe da jovem, Vanessa, relatou que perdeu contato com a filha desde a noite de 15 de fevereiro de 2025.

De acordo com o relato, a última informação recebida foi por telefone, quando Rebecca informou que estava na casa de uma amiga, no bairro Azulvile, mas não forneceu o endereço nem o nome da amiga. Desde então, a mãe tentou contato com a filha por telefone, mas não obteve retorno.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Rebecca seja comunicada às autoridades no 190 ( Polícia Militar)

