Jovem desaparece após deixar residência em zona rural de São Carlos

Um jovem identificado como Melquisedec Gonçalves de Laia, de 28 anos, está desaparecido desde a noite do último sábado, 31 de maio, em São Carlos. O desaparecimento foi registrado pela irmã.

De acordo com o relato, Melquisedec saiu da residência onde vive com a família, localizada na Rua Elizeu Afonso dos Santos, na zona rural da cidade, por volta das 21h, e não foi mais visto desde então. Segundo Graciely, o irmão estava aparentemente alterado emocionalmente, carregando uma trouxa de roupas e ignorando tentativas de impedi-lo de sair. Na ocasião, ele vestia calça e blusa de moletom de cores não especificadas.

A irmã declarou ainda que ele não possui histórico de desaparecimento anterior, mas informou que Melquisedec aparentava estar em um estado de desorientação ou angústia. Os familiares estão preocupados com seu bem-estar e seguem em busca de informações que levem ao seu paradeiro.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Carlos, que já iniciou as diligências. A família pede a quem tiver qualquer informação sobre Melquisedec que entre em contato com as autoridades locais ou com a própria família.

Leia Também