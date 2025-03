Jovem desacata GMs e se envolve em acidente no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SAMU 192 - Crédito: Agência Saúde

Um jovem de 21 anos, após desacatar guardas municipais, se envolveu em um acidente de trânsito por volta dos 30 minutos desta sexta-feira, 14, no Cidade Aracy. Com ferimentos no rosto, ele foi socorrido à Santa Casa pelo SAMU para atendimento médico.

Segundo consta em boletim de ocorrência, os GMs foram averiguar uma denúncia de som alto que vinha de um estabelecimento comercial e no local, vistoriaram dois veículos que estariam com a documentação atrasada e seriam guinchados. Um jovem de 21 anos, que seria amigo dos donos dos carros, se revoltou e tentou tirar pertences de dentro dos deles, sendo contido.

Revoltado, foi até a sua casa e pegou a moto da mãe, sem o consentimento dela e no cruzamento da rua Giuseppe Broggi com a Avenida Vicente Laurito, colidiu em um ônibus, indo ao solo e se ferindo, sendo necessário atendimento médico.

