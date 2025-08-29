Jovem denuncia ex-companheiro por descumprimento de protetiva, agressões e furto de celular em Ibaté

Crédito: Foto: Arquivo São Carlos Agora

Uma jovem de 24 anos denunciou o ex-companheiro por agressões e furto na noite desta quinta-feira (28), em um Conjunto Habitacional no bairro Vila Tamoio, em Ibaté.

A vítima relatou que estava em casa na Rua Armando Prado, quando autor de 20, invadiu o local e descumpriu a medida protetiva. Ele teria a empurrado contra a janela e em seguida, exibido uma arma de fogo, com a qual fez ameaças de morte.

A jovem ainda disse que foi agredida e o ex-companheiro puxou seu braço, causando escoriações. O agressor, também furtou o celular dela e fugiu.

Muito abalada, a vítima procurou ajuda e foi levada para o hospital municipal de Ibaté, onde passou por atendimento médico e exame de corpo de delito. Em seguida, ela foi até o Plantão Policial de São Carlos e o delegado tomou ciência dos fatos.

Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, ameaça, furto, descumprimento de medida protetiva e violência doméstica. O autor, não foi preso e nem localizado até o momento, mas está sendo procurado pela Polícia Civil que investiga o caso.

Leia Também