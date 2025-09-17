(16) 99963-6036
Jovem de São Carlos desaparece após embarcar para clínica em São Paulo

17 Set 2025 - 14h16Por Jessica Carvalho R.
O jovem Gabriel Augusto Ananias Carmingnola , 27 anos, morador da Vila Isabel, está desaparecido desde a última sexta-feira (12). Segundo boletim de ocorrência, ele teria embarcado em um ônibus com destino a uma clínica de reabilitação na capital paulista, mas desde então não fez mais contato com a família.

De acordo com a mãe do rapaz, ela recebeu informações de que o filho estaria em uma clínica no Parque Paulistano, em São Paulo. No entanto, até o momento, não houve confirmação de sua permanência no local nem notícias sobre seu paradeiro.

A família informou que o jovem sofre de transtornos mentais, incluindo esquizofrenia, o que aumenta a preocupação com seu estado de saúde.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriel, deve entrar em contato no 190 ( Polícia Militar) 

