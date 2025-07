Jovem de Brasília continua desaparecida; família busca por informações

Compartilhar no facebook

A jovem Ingrid Fênix Inácio Castro, de 35 anos, residente em Brasília, está desaparecida desde o dia 16 de junho.

De acordo com relatos de sua irmã, às 22h22 do dia do desaparecimento, Ingrid enviou mensagens, em tom de despedida, mencionou não desejar mais ser encontrada. Desde então, não atendeu mais chamadas nem respondeu às tentativas de contato.

A família informou às autoridades que Ingrid enfrenta episódios de depressão e foi vista pela última vez vestindo blusa vermelha, moletom preto e carregando uma mochila. Ela possui tatuagens nos dois braços e no abdômen.

Amigas próximas tentaram ajudá-la, mas não conseguiram localizá-la. No dia seguinte ao desaparecimento, uma amiga relatou à mãe de Ingrid que esteve com a jovem em São Carlos antes dela desaparecer.

A família está na cidade para colaborar nas buscas e pedir ajuda para encontrar Ingrid. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicada à Polícia Militar, por meio do telefone 190 ou (61) 982105114

