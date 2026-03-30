Um jovem de 24 anos está desaparecido desde o dia 24 de março em Ribeirão Bonito. Trata-se de Riquelme Moreira, que foi visto pela última vez no bairro Jardim Centenário I.

De acordo com informações, Riquelme não compareceu ao trabalho desde então e também não responde mensagens nem atende ligações, o que tem gerado grande preocupação entre familiares e amigos.

A família pede a colaboração da população para ajudar a localizar o jovem. Qualquer informação sobre o paradeiro de Riquelme pode ser comunicada imediatamente à polícia pelo telefone 190.

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