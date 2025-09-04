(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

Jovem de 21 anos é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy

04 Set 2025
Na noite desta quarta-feira (3), por volta das 19h40, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem por tráfico de drogas na Rua Constante Mangini, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que o morador do endereço estaria guardando uma arma de fogo. Ao chegarem ao local, o suspeito negou possuir armamento, mas acabou confessando a prática do tráfico e revelou onde os entorpecentes estavam escondidos. Durante a ação, os militares encontraram um tijolo de maconha, centenas de microtubos de cocaína, pedras de crack e outras porções da droga.

O indivíduo, de 21 anos, já possui antecedentes criminais por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial ratificou a prisão e determinou seu recolhimento à Cadeia Pública.

Últimas Notícias