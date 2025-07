Jovem de 20 anos é preso por porte ilegal de arma em bar e alega que era para proteger o filho

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (27), por porte ilegal de arma de fogo, após ser abordado por policiais militares da Força Tática em um bar localizado no Jardim Medeiros, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM após denúncia de que um indivíduo estaria exibindo uma arma dentro do estabelecimento. No local, o jovem foi revistado e, em sua cintura, os agentes encontraram um revólver calibre 32 desmuniciado. No bolso de sua calça, havia dois cartuchos intactos do mesmo calibre.

Durante o interrogatório, o rapaz relatou que adquiriu a arma há cerca de dois meses em uma "feira do rolo", pagando R$ 3 mil. Afirmou ainda que comprou o revólver por motivos de segurança, alegando preocupação com a proteção de seu filho de dois anos.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, arbitrando fiança no valor de R$ 1.500, que não foi paga. O jovem foi então encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

