Jovem de 19 anos fica ferido em colisão entre carro e moto no São Carlos III

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta segunda-feira (29), uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro São Carlos III.

De acordo com informações, ambos os veículos transitavam pela rua Francisco Possa quando o automóvel realizou uma conversão para a rua Aristides Vieira. No momento da manobra, o motociclista não conseguiu evitar a batida e acabou colidindo contra o carro, vindo ao solo.

A vítima, um jovem de 19 anos, recebeu os primeiros atendimentos de uma motolância do SAMU. Em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

