Jovem de 19 anos fica ferido após colisão entre bicicleta e carro no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Um jovem de 19 anos ficou ferido na tarde deste sábado (28) após se envolver em uma colisão entre uma bicicleta e um carro, no cruzamento das ruas Treze de Maio e Rui Barbosa, na região central de São Carlos.

De acordo com as informações, o ciclista trafegava na contramão pela Treze de Maio quando, ao cruzar a Rui Barbosa, foi atingido por um Fiat Uno que subia a via. O motorista não teve tempo de frear e acabou colidindo com a bicicleta.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa com queixa de dor no pé.

