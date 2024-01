Jovem de 19 anos é morto a tiros no 1º homicídio do ano em São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículo onde a vítima estava - Crédito: Lourival Izaque

Um jovem de 19 anos foi morto com vários tiros na noite deste domingo (28), na rua José de Freitas de Souza, Cidade Aracy. Esse é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2024.

Segundo informações obtidas pela reportagem do SCA no local, Ruan Carlos da Silva Duarte estava dentro de um VW/Gol, quando dois indivíduos chegaram em uma moto e passaram a atirar. Mesmo ferido, Ruan conseguiu dirigir o veículo foi até sua casa. O pai que estava em uma lanchonete foi avisado socorreu o rapaz até a UPA do bairro, mas apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo informações, ele foi atingido por pelo menos 26 disparos.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveramno local, realizaram diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Dentro do carro da vítima os policiais apreenderam uma porção de maconha.

O corpo de Ruan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após o registro da ocorrência. Ele tinha passagens pela Polícia, inclusive por roubo. O caso será investigado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais.

