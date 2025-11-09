Jovem de 19 anos é detido após furtar motocicleta e sofrer queda durante fuga em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos foi detido na noite deste sábado (8) após furtar uma motocicleta no bairro Jardim Beatriz e sofrer uma queda durante a fuga pela Estrada Municipal Manoel Nunes, em São Carlos.

De acordo com informações, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na referida estrada. Ao chegar ao local, os PMs encontraram o rapaz caído ao solo, ao lado da motocicleta.

Durante a verificação da placa do veículo, os policiais constataram que a moto havia sido furtada minutos antes no Jardim Beatriz. O proprietário informou que estava em uma barbearia de um amigo e que, por costume, havia deixado a chave no contato da moto.

Segundo ele, o autor entrou na barbearia perguntando se havia horário disponível para cortar o cabelo. Ao ser informado de que só havia vaga mais tarde, o indivíduo chegou a pagar antecipadamente pelo corte e deixou o local. Em seguida, ao perceber a chave no contato da motocicleta, furtou o veículo e fugiu.

Após o furto, o dono da motocicleta pegou outro veículo emprestado e começou a procurar pela região, sendo informado por um amigo que o suspeito havia sofrido uma queda na Estrada Municipal Manoel Nunes.

Os policiais, ao confirmarem o crime, algemaram o indivíduo e acionaram o SAMU. O rapaz foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Santa Casa. Após o atendimento médico, ele seria conduzido ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado.

