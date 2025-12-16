(16) 99963-6036
terça, 16 de dezembro de 2025
Segurança

Jovem de 18 anos morre após colisão entre motos

16 Dez 2025 - 12h05Por Da redação
Jovem de 18 anos morre após colisão entre motos - Crédito: Grupo Rio Claro Crédito: Grupo Rio Claro

 

Um jovem de 18 anos, identificado como Joab Sayegue de Lima, morreu na manhã desta terça-feira (16) após um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na Avenida Visconde do Rio Claro, no bairro Vila Operário, em Rio Claro (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu no momento em que uma motociclista realizava uma conversão à direita para acessar a Avenida 28. Joab, que conduzia outra motocicleta, tentou uma ultrapassagem pela direita e acabou colidindo com a lateral do veículo.

Com o impacto, ambos os condutores caíram ao solo. Joab foi arremessado para frente e bateu a cabeça contra um poste de sinalização. O óbito foi constatado ainda no local pelo médico da equipe de emergência.

A outra condutora, uma mulher de 55 anos, sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Cherveson.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários no local. Imagens registraram a dinâmica do acidente. As motocicletas não apresentavam irregularidades e foram liberadas posteriormente a familiares devidamente habilitados.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do acidente.

