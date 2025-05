Jovem de 18 anos é vítima de roubo perto da rodoviária; criminoso realiza transferência via PIX

Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Na noite do último sábado (3), uma jovem de 18 anos foi vítima de um assalto na Rua Jacinto Favoretto, localizada na Vila Lutfalla, em São Carlos. Durante o crime, o assaltante, que estava em uma motocicleta, abordou a vítima sob ameaças de morte, exigindo seu celular.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o criminoso, bastante nervoso e em conversa telefônica com uma terceira pessoa, tentou acessar o dispositivo e, após algumas tentativas, conseguiu realizar uma transferência no valor de R$ 300 via PIX, diretamente da conta da jovem.

Após a transação, o assaltante devolveu o celular à vítima e fugiu do local. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também