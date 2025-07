Jovem de 18 anos é preso por adulterar placa de motocicleta em Ibaté

Crédito: Lourival Izaque

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (27) em Ibaté, após ser flagrado pela Polícia Militar com uma motocicleta com a placa adulterada.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam o bairro Jardim América quando avistaram o jovem conduzindo uma moto sem retrovisores e trafegando no contrafluxo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas ao verificarem a motocicleta, os policiais constataram que a placa havia sido alterada com o uso de fita adesiva, modificando uma das letras.

A adulteração transformava a placa verdadeira em outra registrada em um veículo diferente, de cor e modelo distintos. O jovem admitiu ter feito a modificação para evitar multas e afirmou que não havia transferido o veículo para seu nome.

A motocicleta foi apreendida administrativamente e a placa removida para análise pericial. A perícia confirmou que os números de chassi e motor estavam intactos, mas confirmou a adulteração na placa.

Diante dos fatos, o jovem foi autuado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, e encaminhado ao Centro de Triagem

