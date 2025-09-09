(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Jovem de 17 anos é detido por tráfico de drogas no Santa Angelina

09 Set 2025 - 12h26Por Jessica Carvalho R.
Na manhã desta terça-feira (9), uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas no bairro Santa Angelina.

A ocorrência teve início após uma denúncia recebida via Copom, informando que um adolescente estaria comercializando entorpecentes na avenida João Dagnone. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um jovem de 17 anos sentado. Assim que percebeu a aproximação da viatura, ele tentou se afastar, mas acabou sendo abordado.

Durante a revista pessoal, foram localizados R$ 30 em dinheiro e um celular. Já na vistoria no ponto onde o menor estava, os policiais encontraram porções de drogas prontas para a venda.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi entregue à sua mãe. O delegado de plantão registrou ato infracional por tráfico de drogas, e as substâncias apreendidas ficaram apreendidas para perícia.

