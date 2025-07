Carro colide contra poste após passar reto em rotatória na Estrada Manoel Nunes

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente foi registrado na noite deste domingo (13), por volta das 23h30, na Estrada Municipal Manoel Nunes, em São Carlos.

Segundo informações do registro policial, um veículo Volkswagen Voyage, conduzido por um jovem de 19 anos, trafegava no sentido Zavaglia/ Botafogo quando, por motivos ainda desconhecidos, passou direto por uma rotatória no final da via e colidiu frontalmente contra um poste.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros ao motorista, que apresentava fortes dores no quadril em razão do impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento de emergência, imobilizando o condutor e encaminhando-o à Santa Casa de São Carlos.

O veículo sofreu grandes avarias na parte frontal, com acionamento dos airbags, e foi considerado com perda total. A Polícia Militar também esteve presente no local, realizando a sinalização da via e as medidas administrativas cabíveis.

