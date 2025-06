Jovem cai em golpe após receber telefonema de suposto integrante do PCC

Telefone celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma moradora de São Carlos registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe envolvendo ameaças por telefone. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (4), por volta das 13h30, quando a vítima, uma jovem de 18 anos, recebeu uma ligação de um homem que se passou por integrante de uma organização criminosa.

De acordo com o boletim, o suspeito alegou ser membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) e afirmou estar vigiando o local de trabalho da vítima, exigindo que ela realizasse uma transferência bancária sob ameaça de invasão e violência. Assustada e sozinha no estabelecimento comercial, a jovem seguiu as orientações do criminoso, realizando um empréstimo bancário e transferindo o valor via PIX para um indivíduo com conta no banco Bradesco.

