Jovem cai de aproximadamente 20 metros na Serra do Aracy e mobiliza Bombeiros e SAMU

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente foi registrado nesta quarta-feira (10) na Serra do Aracy, em São Carlos. De acordo com informações preliminares, duas jovens estavam em uma área de pedras no alto da serra quando uma delas acabou caindo de uma altura de cerca de 20 metros em meio à mata.

A outra jovem, que presenciou o acidente, conseguiu pedir socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas devido à gravidade da situação e à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para prestar apoio no resgate.

Equipes trabalham no local para retirar a vítima e prestar os devidos atendimentos. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da jovem.

