Jovem acusa namorado de enviar imagens íntimas pela internet

Uma jovem de 18 anos procurou a Polícia Civil. para relatar que seu ex-namorado estaria utilizando imagens íntimas dela, sem autorização, em grupos pornográficos na internet. O caso foi registrado no início da noite de segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que o então namorado chegou em sua residência após o trabalho. Minutos depois, ela pegou o celular dele e acabou descobrindo que o rapaz estava se passando por ela em grupos virtuais, utilizando sua imagem física e íntima para se comunicar com os demais membros. Ainda segundo o relato, ele teria compartilhado essas imagens com diversas pessoas.

A jovem também informou que, após descobrir a situação, comunicou ao rapaz que não queria mais manter contato. No entanto, segundo ela, o ex-namorado continua insistindo em vê-la, mesmo sem sua autorização.

