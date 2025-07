Jeep Renegade capota após colisão na Praça Itália

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos resultou no capotamento de um Jeep Renegade na região da Praça Itália, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do Jeep Renegade seguia pela Praça Itália e iria acessar a rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, sentido CDHU, quando teve a preferência desrespeitada por um Chevrolet Corsa. O Corsa, conduzido por uma mulher de 57 anos, trafegava no sentido Vila Prado – Praça Itália, com destino à avenida Getúlio Vargas, e não respeitou a sinalização de parada, provocando a batida.

Com o impacto, o Renegade capotou. A motorista do Jeep sofreu apenas uma escoriação no braço. Já a condutora do Corsa foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada, com ferimentos leves, para a Santa Casa de São Carlos após receber os primeiros atendimentos da motolância.

