Jardineiro é preso pela PM após furtar notebook de residência no bairro Castelo Branco

Crédito: Foto: Arquivo São Carlos Agora

Um jardineiro de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar um notebook em uma residência na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Castelo Branco, em São Carlos.

Os policiais militares foram informados do furto e durante patrulhamento, localizaram o ladrão carregando uma sacola plástica. Ao realizarem a abordagem, o aparelho furtado foi encontrado.

Indagado o criminoso confessou o crime, dizendo que entrou na casa que fica na Rua José Fontoura Costa e pegou o notebook. Na sequência, o bandido foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de furto qualificado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e o adolescente de 17 anos, teve o aparelho restituído.

