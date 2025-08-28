(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Deu Ruim

Jardineiro é preso pela PM após furtar notebook de residência no bairro Castelo Branco

O ladrão foi detido pelos policiais militares pouco depois do furto e o aparelho foi recuperado

28 Ago 2025 - 09h21Por Flávio Fernandes
Um jardineiro de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar um notebook em uma residência na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Castelo Branco, em São Carlos. 

Os policiais militares foram informados do furto e durante patrulhamento, localizaram o ladrão carregando uma sacola plástica. Ao realizarem a abordagem, o aparelho furtado foi encontrado. 

Indagado o criminoso confessou o crime, dizendo que entrou na casa que fica na Rua José Fontoura Costa e pegou o notebook. Na sequência, o bandido foi levado para o Plantão Policial. 

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de furto qualificado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e o adolescente de 17 anos, teve o aparelho restituído. 

 

